Финляндия: Въезд в страну для граждан РФ остается ограниченным

Власти Финляндии оставили неизменным решение об ограничениях на въезд в страну граждан России и оформлений для них виз, сообщает агентство « РИА Новости ».

Ране власти Финляндии принимали решение об ограничении въезда в связи с ухудшением взаимоотношений между странами на международной политической арене. Утверждалось, что поездки российских граждан создают угрозу для безопасности финнов.

Нынешнее решение может быть спровоцировано очередным скандалом между Россией и Финляндией в связи с проведением антироссийской политики. 6 июля посол Финляндии в России был приглашен в МИД, где получил ноту протеста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также проинформировала о закрытии генконсульства Финляндии в Петербурге.