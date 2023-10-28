Финны подняли на смех забор на границе с Россией

Граждане Финляндии подвергли критике забор, вознесенный на границе с РФ, посчитав его «несерьезным». Об этом сообщил местный телевизионный канал MTV Uutiset .

Финнам не понравился результат построения первых 3 километров забора, после которого было принято решение о смене подхода к возведению оставшегося ограждения.

Проект был представлен 26 октября в четверг. После реакции местных жителей, руководитель проекта забора Исмо Курки прокомментировал ситуацию, заявив, что проект оставшихся двухсот километров ограждения будет улучшен.

Курки рассказал каналу, что забор планируется уплотнить и доделать большое количество деталей. Он уточнил, что будут укреплены сетки к столбам и стойки для камер видеонаблюдения.