Онлайн-голосование в ЖКХ: юрист назвал это ловушкой для собственников

Попытка загнать общие собрания собственников квартир в исключительно цифровой формат не решит застарелую проблему фальшивых протоколов, а лишь сменит декорации для мошенников. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с Pravda.Ru прямо заявляет, что без реформы надзорных органов цифровизация превращается в опасную иллюзию безопасности.

По его словам, если администратором голосования выступает управляющая компания, она без труда внесет нужные ей цифры в систему, как раньше делала это с бумажными бюллетенями. Эксперт напоминает, что еще пятнадцать лет назад жилищные инспекции имели право оперативно проверять легитимность собраний, обзванивая жильцов, но сегодня они бессильно ссылаются на мораторий на проверки, действующий до 2030 года. В итоге гражданам предлагают идти в суд, где тяжбы длятся годами, съедая бюджеты на юристов и возросшие госпошлины.

Последствия принудительного перевода всех домов в онлайн выглядят еще более тревожными. Без физического обхода квартир и живого общения собрать необходимый кворум в 51% через интернет практически невозможно — в Москве цифровые собрания часто набирают жалкие 8–40% голосов, так как уведомления просто теряются в потоке спама. Это парализует управление домом: невозможно провести обязательный ежегодный отчет или выбрать новую компанию. При этом несовершенство контроля позволяет тарифам в квитанциях расти гораздо выше установленных правительством индексов. Юрист предупреждает, что даже простая проверка счетчиков может стать поводом для реализации новых схем обмана.

По его мнению, итогом этой цифровой гонки станет не прозрачность, а глухой финансовый и юридический тупик для миллионов собственников. Вместо навязывания «продвинутых» сервисов государству необходимо развивать административную юстицию и расширять полномочия жилищных инспекций. Крохин призывает прекратить «пиар» электронных систем и наладить жесткий контроль за деятельностью управляющих организаций, которые сегодня игнорируют выбор жителей. Пока надзор спит, любой цифровой барьер будет лишь ширмой, за которой недобросовестные коммунальщики продолжат переписывать правила жизни в наших домах в свою пользу.

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