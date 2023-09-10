Финских железнодорожников выгонят после разрыва связей с РФ

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может сократить работников на фоне инфляции, прекращения сообщения с РФ и последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил журнал Tekniikka&Talous со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как сообщил гендиректор VR Элис Маркул, работа компании осложнилась по нескольким причинам. Помимо пандемии и разрыва отношений с РФ, компании тяжело далась инфляция и кризис в тяжелой промышленности, сообщает Маркул.

Гендиректор заявил, что VR нуждается в мерах, которые повысят конкурентоспособность и увеличат инвестиции в компанию. Он сообщил, что для компании является важным, чтобы переговоры прошли в тесном сотрудничестве.

Издание сообщило, что в этих переговорах будет участвовать около полутысячи служащих, 80 из которых могут быть позже уволены. Общая численность сотрудников на данный момент составляет 1200 служащих.