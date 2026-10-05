Лошадь на трассе: в Сети сообщили об аварии на дороге Кемерово — Новокузнецк

Ночное ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк обернулось столкновением легкового автомобиля с лошадью. О происшествии стало известно благодаря видео, которое очевидцы выложили в социальные сети, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По предварительным сведениям, инцидент на дороге случился в темное время суток. Место — примерно 165–167-й километр дороги, если вести отсчет от Кемерова. Кадры с места событий запечатлели последствия: животное лежит на обочине неподалеку от отбойника, а рядом стоит белая легковушка с серьезными повреждениями. У автомобиля смят капот, крыша и стойки деформированы — удар был ощутимым.

По данным издания, в настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Для безопасности других участников движения выставлен знак аварийной остановки. Информации о том, пострадали ли водитель и пассажиры, пока нет. Выясняются и обстоятельства произошедшего: в частности, предстоит понять, каким образом животное оказалось на проезжей части.

Специалисты советуют на подобных участках сбрасывать скорость и быть готовыми к неожиданной встрече.

Ранее эксперт ФАР Ашурков рассказал, что после столкновения с лосем водитель обязан вызвать ГАИ.