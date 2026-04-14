Одно сообщение школьнику лишило семью 130 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стала семья учителя истории. 41-летняя женщина обратилась в дежурную часть Отдела МВД России по району «Кстовский» с заявлением о краже. Деньги исчезли не со счетов самой пострадавшей, а благодаря действиям ее 16-летнего сына. Об этом пишет ИА «Время Н» .

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, девятикласснику пришло сообщение в мессенджере. Отправитель представился его племянницей. В тексте говорилось, что деньги матери находятся в опасности и их нужно немедленно перевести на «безопасный счет».

Подросток поверил. Ночью он взял кредитную карту матери и перевел неизвестным 130 679 рублей. Когда осознание произошедшего пришло, мальчик рассказал все матери.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые использовали подставной аккаунт родственницы. Сотрудники полиции в очередной раз призывают родителей объяснять детям простые правила: никаких «безопасных счетов» не существует, а информацию о переводе денег нужно перепроверять личным звонком.

