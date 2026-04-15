В Подмосковье подали более 10 тыс. заявок на получение справки для зубопротезирования
С начала 2026 года в Подмосковье подали более 10 тыс. заявлений на получение справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Отдых и здоровье», бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов доступно по показаниям стоматолога. Это право имеют ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготники. Для этого им нужно посетить врача и оформить заявку на региональном портале.
