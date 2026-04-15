«Театральная весна Подмосковья»: лучшие любительские театры выступят в Щелкове в честь 65-летия полета Гагарина

В честь 65‐летия первого полета человека в космос пройдет областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья». Яркие выступления любительских коллективов можно будет увидеть 25 и 26 апреля в Театрально‐концертном центре «Щелковский театр», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Заявки на участие подали 30 творческих коллективов из 17 муниципальных образований региона. После тщательного отбора по результатам заочного этапа к очному состязанию допущены 17 групп — всего 202 участника из 11 городов и округов: Королева, Звездного городка, Наро‐Фоминского округа, Истры, Химок, Щелкова, Котельников, Дмитрова, Подольска, Серпухова и Мытищ.

Программа конкурса выстроена с учетом возраста артистов — каждый день посвящен определенной группе исполнителей.

Утром и днем 25 апреля на сцену выйдут самые юные актеры, которые представят свои драматические постановки. Вечером эстафету примут подростки — они продемонстрируют собственные сценические работы.

26 апреля зрители увидят выступления взрослых любительских театров. Участники покажут постановки разной продолжительности, раскрывая мастерство и глубину актерской игры.

Особенностью нынешнего сезона стала специальная номинация, посвященная космической тематике. Жюри отдельно отметит коллективы, чьи спектакли связаны с 65‐летием полета Юрия Гагарина либо с жанром научной фантастики. Такие постановки получат особое внимание экспертов и шанс завоевать дополнительные награды.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску проекта «Киберурок».