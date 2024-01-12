Фитнес-тренер Высоцкая рассказала, как быстро вернуться в форму после праздников

Фитнес-тренер Алина Высоцкая рассказала, как быстро и без особых усилий вернуться к привычной форме, если она была утеряна в период длительных праздничных выходных, сообщает newkhakasiya.online .

Чтобы не испытывать чувство голода, важно следить за уровнем сахара в крови. Для этого достаточно питаться порциями от четырех до шести раз в день. Главное правило - постепенная адаптация.

«Стремитесь к постепенным изменениям в питании. Не пытайтесь перейти на строгую диету сразу. Вводите новые продукты и изменения постепенно, давая своему организму время адаптироваться», — отметила фитнес-тренер Алина Высоцкая.

Мозгу важно успеть включиться, когда человек ест. Это значит, что прием пищи должен проходить медленно и концентрированно. Самым питательным и разнообразным рекомендовано сделать завтрак. Есть надо только тогда, когда появилось чувство голода. Питание должно быть сбалансированным и витаминизированным.

Второе, на что стоит обратить внимание - это употребление большого количества воды. Третье - спорт.

«Включайте в свою программу разнообразные упражнения, чтобы работать со всеми группами мышц и поддерживать интерес к тренировкам. Регулярно обновляйте программу, чтобы избежать привыкания организма к определенным упражнениям», - делится эксперт

После занятий спортом важно хорошо отдыхать и высыпаться.

Ранее психолог Виктория Колодяжная рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как распределять рабочие задачи в первые недели после длительных выходных.