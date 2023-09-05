ФК «Ростов» и порт Мариуполя: Кто просил суд признать себя банкротом в августе

Издание « RostovGazeta » проанализировало, что побуждало бизнесменов и владельцев компаний в Ростовской области обращаться в суд в августе.

Большинство компаний обращалось в суд с целью признать банкротами должников. Так, экс-владельца АО «Ростовводоканал» Станислава Светлицкого признали несостоятельным. Сначала его обвиняли в махинациях. Предполагалось, что экс-владелец предприятия присваивал средства, которые компания выделяла для строительства очистных сооружений. Подозреваемый вину не признал.

Позже Светлицкий обратился в суд, чтобы его признали банкротом. У него есть задолженность в размере более 6,8 миллиарда рублей. Суд удовлетворил просьбу заявителя.

ФК «Ростов» также просил суд Ростовской области признать клуб банкротом. Компании «Лидермед» и «Теплокоммунэнерго» требовали погасить задолженность за оказанные услуги. В августе также завершились судебные разбирательства между компанией «Импэкс-Дон» и портом Мариуполя.

«Дело поступило в арбитражный суд на рассмотрение в марте текущего года — ростовская компания потребовала взыскать с порта Мариуполя 5,5 миллиона рублей. Еще в мае прошлого года компании договорились о поставке металлопродукции в Мариуполь, однако исполнению договора препятствовали различные трудности. В итоге компании решили достичь мирового соглашения», - пишет издание «RostovGazeta»

В МО РФ утверждали, что Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений ведомства не выплачивало взносы за капремонт.

«Донской фонд капремонта пытался до суда решить проблемный вопрос, однако даже после отправки счета задолженность так и не была погашена. Суд вынес решение удовлетворить исковые требования частично, военные оплатят только 963 тысячи рублей долга», - рассказывает издание «RostovGazeta»

ООО «Ассорти-Крым» (согласно новому названию - «Торгсервис») обратилась в суд с иском о признании себя банкротом. Компания задолжала ООО «Агроком Холдинг» 215 миллионов рублей. Суд отклонил иск.

А водоканал Ростовской области обвинил компанию, которая изготавливает пиво, в загрязнении окружающей среды. Согласно мнению сотрудникам водоканала канализация Ростова загрязняется, а значит, ответчик должен выплатить городу денежную компенсацию. Суд стал на сторону истца.