Флаги Грузии и пробки: сотни машин движутся в направлении Тбилиси для участия в митинге

В социальных сетях распространяются видеоролики, демонстрирующие масштабную автомобильную колонну, которая движется по главной трассе в сторону Тбилиси. Цель участников автопробега — прибыть к запланированному на 16:00 митингу в центре грузинской столицы.

Как передает РИА Новости, интенсивный поток машин привел к возникновению затора протяженностью в несколько километров. Из окон транспортных средств видны развевающиеся государственные флаги Грузии. Акция проходит в рамках объявленной оппозицией «мирной революции», приуроченной ко дню голосования. Власти, в свою очередь, для контроля над ситуацией стянули силы правопорядка в ключевые районы города.

