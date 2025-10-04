Минюст попросил Верховный суд ликвидировать всероссийскую политическую «Партию роста»

По информации издания, соответствующая информация внесена в данные Верховного суда РФ. На данный момент дата первого заседания не выбрана.

«В суд поступило административное исковое заявление министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"», — сказано в данных.

Издание напомнило, что партия была создана уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Она появилась в 2016 году. В 2023 года председатели партий «Партии роста» и «Новых людей» достигли договоренностей о слиянии политических объединений. О решении стало известно во время декабрьского хода съездов партий. Его официально задокументировали.

По информации издания, партия «Новые люди» в своем новом составе начала работу 19 апреля 2024 года. Согласно открытым источникам, цель партии — способствовать внедрению инновационных технологий, создавать условия для успешного развития российского бизнеса, повышать уровень соцподдержки граждан.

