Focus: Путин ответит на разрешение ВСУ бить по РФ оружием Запада переброской ядерного оружия к границе

Профессор Герхард Манготт в комментарии изданию Focus спрогнозировал действия президента России Владимира Путина в случае, если Запад даст официальное разрешение ВСУ наносить удары полученной от партнеров техникой по российским городам.

Эксперт уверен, что в случае одобрения данного решения ситуация станет катастрофической. Мир будет находиться на грани масштабных боевых действий. Большое значение будет иметь реакция российского президента. Вероятнее всего он даст распоряжение перебросить к украинской границе тактическое ядерное оружие.

Согласно данным «Нью-Йорк Таймс», американское правительство уже дало поручение выяснить, где на территории России расположены ракетные и артиллерийские позиции. Несколько вышестоящих источников в правительстве США эту информацию подтвердили.

Собранная информация позволит координировать удары натовским оружием, которое уже находится в распоряжении Киева, по городам РФ. Эксперт Манготт перечислил объекты, которые окажутся в зоне риска: нефтехранилища, аэропорты, железнодорожные узлы и энергетические объекты. Однако это решение спровоцирует масштабный конфликт.

«Это была бы эскалация войны со стороны Запада, которая в конечном итоге могла бы стать неконтролируемой», — уверен эксперт.

Ранее мы сообщали, что офицеры ВСУ заговорили о мирном соглашении с Россией.