Вероятно, Украине предстоит отдать свои территории, чтобы добиться прекращения конфликта с Россией. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил командир 57-й мотострелковой бригады ВСУ, полковник Александр Бакулин.

Офицер сказал, что продолжающиеся столкновения между Украиной и Россией, возможно, завершатся сделкой между двумя странами. Он допустил потерю украинской стороной некоторых территорий, а в пример поставил итоги войны между СССР и Финляндией. После завершения конфликта последняя уменьшилась в размерах, но продолжила существовать, как страна. По мнению полковника, Украина находится в аналогичном положении и выразил надежду, что территории отдавать все-таки не придется. Также Бакулин сказал о «стабилизации» положения на фронте ВСУ, но ситуацию в Харьковской области назвал «очень тяжелой».

Также о тяжелом положении Киева ранее говорил замначальника ГУР минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он сравнил нынешнюю ситуацию с первыми днями СВО и допустил мирные переговоры, которые, по его мнению, не могут начаться раньше второй половины 2025 года. А на минувшей неделе о сложной ситуации на фронте также заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ранее мы писали о том, что украинские власти сообщали о взрывах в Харькове.