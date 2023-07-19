Фонд «Содействие — XXI век»: Обвиняемая по делу о хищении 67 миллионов рублей пропала

Экс-директор пермского благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова не появляется в зале суда. Предполагается, что она покинула территорию РФ, сообщает properm.ru . Суд намерен объявить ее в розыск.

В данном деле есть еще один фигурант - бывшая вице-премьер правительства Прикамья Елена Лопаева, которая посещает судебные заседания. Гособвинитель предполагает, что Елена Найданова уехала за границу. Елена Лопаева эту информацию опровергает.

У пропавшей обвиняемой есть недвижимость в Италии и оформлен загранпаспорт. Она присутствовала на первых нескольких заседаниях, но потом перестала выходить на связь. Родственники утверждают, что им ничего не известно о ее местонахождении.

Следствие предполагает, что экс-директор фонда Найданова воровала деньги из фонда. Она переводила их на счет эк-премьера правительства Прикамья Лопаевой, которая обналичивала средства. Потом женщины делили прибыль. Таким способом из благотворительного фонда похитили 67,7 миллионов рублей.

В среду, 19 июля, суд направлял запрос в МВД с целью изучения всех маршрутов передвижения обвиняемой. Ранее были разосланы запросы в медицинские организации. Такая пациентка не поступала.