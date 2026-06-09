Фондоотдача: почему бизнесу важно знать, сколько рублей выручки приносит каждый вложенный в оборудование рубль

На показатель фондоотдачи (коэффициент, отражающий эффективность использования основных средств предприятия) оказывают воздействие сразу две группы факторов — внешние и внутренние. Внешние, не зависящие от компании, включают инфляционные процессы, меры государственного регулирования, текущую конъюнктуру рынка и отраслевые особенности. К внутренним, которые предприятие может контролировать, относятся производственные, управленческие, маркетинговые и ценовые факторы. Финансы Mail разобрали подробно каждую из этих групп и объяснили, для чего бизнесу вообще нужен этот показатель.

По данным аналитиков, на фондоотдачу влияет множество факторов, и их детальный анализ помогает руководству принимать верные решения для повышения эффективности бизнеса. Все эти факторы принято делить на две большие группы: внутренние, которые компания может контролировать и менять, и внешние, которые от нее не зависят.

К внутренним факторам, по информации издания, относят производственные, управленческие, а также маркетинговые и ценовые. Среди производственных выделяют загрузку мощностей, техническое состояние оборудования, технологичность производства и скорость оборачиваемости готовой продукции.

Управленческие факторы, как отметили аналитики, включают оптимизацию структуры основных средств, выбор между арендой и покупкой, а также эффективность логистики и складского хозяйства. Что касается маркетинговых и ценовых факторов, здесь ключевую роль играют рост цен и уровень спроса на выпускаемую продукцию.

Внешние факторы, которые бизнес не в силах изменить, — это конъюнктура рынка, инфляция, меры государственного регулирования и отраслевые особенности конкретного сектора экономики, отмечено в статье Финансы Mail.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи упал ниже 2 500 пунктов впервые с ноября 2025 года.

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