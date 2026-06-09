Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2 500 пунктов впервые с ноября: что происходит на рынке 9 июня
Финансы Mail: индекс Мосбиржи упал ниже 2 500 пунктов впервые с ноября 2025 года
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Аналитики Финансы Mail проанализировали биржевые котировки на утро вторника, 9 июня, и установили, как в этот день изменился основной индикатор российского фондового рынка — индекс Мосбиржи.
Согласно данным торгов, в ходе основной сессии на Московской бирже этот показатель впервые с 18 ноября 2025 года опустился ниже отметки в 2 500 пунктов.
По информации издания, по состоянию на 10:32 по московскому времени индекс снизился на 0,8%, достигнув уровня 2 497,5 пункта. К 10:38 он находился на отметке 2 498,35 пункта, что соответствует падению на 0,77%.
Индекс Мосбиржи, по мнению экспертов, — это главный индикатор состояния российского фондового рынка, рассчитываемый Московской биржей. Его часто называют «барометром» экономики, так как он отражает общее настроение инвесторов и динамику стоимости крупнейших российских компаний.
Ранее сообщалось, что ученые придумали, как остановить рост ключевой ставки.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.