Авторы материала издания « Foreign Affairs » Лиана Фикс и Майкл Киммедж пишут о том, что страны ЕС и США постепенно теряют интерес к событиям на Украине. Если финансирование прекратится, то без помощи Евросоюза Киев справится, без американской поддержки наступит фатальный провал.

Автор материала рассказывает, что в 2014 году, когда между Украиной и Россией начался конфликт, Украину поддерживало не так много стран. Ситуация изменилась в 2022 году. В первую очередь значение умела харизма президента Украины Владимира Зеленского, который сумел убедить мир, что Украина победит.

«Сохранение приверженности Запада Украине не может быть гарантировано. Политические круги в Европе и Соединенных Штатах ставят под сомнение долгосрочную поддержку Украины. Пока такие голоса остаются в меньшинстве, но они множатся и становятся громче», - пишет издание Foreign Affairs

Поддержка имеет и негативные последствия для Киева. Украина ушла от зависимости от советских доктрин, но перешла под контроль Запада. Если у стран не будет возможности и дальше помогать стране, то шансов самостоятельно бороться у нее нет. В последнее время оптимизм США и Запада относительно успехов Украины начинает уменьшаться.

Постепенный отказ помогать Украине уже негативно отразится на ситуации в зоне СВО, но резкое прекращение финансирования – полный крах.

«Оптимизм по поводу успеха Украины начал ослабевать, что привело к беспокойству по поводу крупной, бесконечной войны на европейской земле», - отмечает автор статьи

Последствия для стран ЕС от СВО следующие: большой поток украинских беженцев, ограниченный доступ российских энергоносителей, растраты бюджета из-за финансирования Киева.