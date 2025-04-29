Fortum при первой возможности продолжит продажу активов в России

Финский энергоконцерн Fortum не планирует возобновление деятельности на территории России, сообщил Интерфакс со ссылкой на отчет компании.

В отчете указано, что в настоящее время компания не ведет деятельность на территории России и не намерена возвращаться на рынок в дальнейшем. Fortum планирует при первой возможности продать активы.

В ходе общения с акционерами CEO Fortum Маркус Раурамо ранее рассказал, что компания следит за развитием событий в России. Энергоконцерн владеет российским активом, поэтому проявляет интерес к текущей ситуации. По его словам, компания уже заявляла о намерении продать российские активы. На тот момент правительство РФ не разрешило осуществить сделку.

Спикер отметил, что актив «Форвард энерго» уже теоретически списан для компании. По словам Раурамо, у компании не было возможности контролировать работу предприятия. Акционеры были ограничены в доступе к производственным и финансовым показателям.

«У нас нет никакого понятия о том, что происходит в компании, поэтому мы списали этот актив», — говорил Раурамо.

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