IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России

Шведская компания IKEA, известная своей широкой сетью магазинов товаров для дома, зарегистрировала новый товарный знак в России. Информация об этом указана в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатент).

В документе отмечается, что исключительное право на новый знак истечет 28 июля 2033 года.

Летом 2023 года IKEA Systems B.V. подала сразу четыре заявки на регистрацию товарных знаков в России. В результате Роспатент зарегистрировал один из них, при этом дата истечения срока действия была установлена на 1 августа 2033 года.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции, является крупнейшей в мире розничной сетью товаров для дома. В 2022 году компания приостановила свою деятельность в России. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики и торговые центры «Мега».

На фоне информации о регистрации нового торгового знака в понедельник, 14 апреля, президент России Владимир Путин принял участие в открытии трех лесопромышленных предприятий в формате видеоконференции во время совещания с правительством.

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«Слотекс», работающий на рынке с 1990 года, приобрел бывший завод IKEA в Новгородской области в марте 2023 года.

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