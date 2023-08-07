Фотосессия на крыше электрички: В Нижегородской области госпитализировали подростка

Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа. Молодые люди выбрали для фотосессии локацию на вагоне электричке в Борском округе на ж/д станции «Толоконцево». 16-летнюю девочку ударило током. Она получила ожоги и была госпитализирована. Начато следствие, проводятся необходимые экспертизы.

Ранее, в июле 2023 года, в Нижегородской области произошел еще один несчастный случай с участием несовершеннолетнего. Подросток, которому, по словам очевидцев несчастного случая, около 11 лет, попал под поезд. Машинист предупреждал сигналом о том, что приближается. По неизвестным причинам мальчик не отреагировал на них. Бригада скорой помощи приехала максимально быстро. Ребенка доставили в больницу. Позже стало известно, что он погиб. Было открыто уголовное дело. Правоохранительные органы опрашивали свидетелей, также провели ряд экспертиз.