«Откатить» возраст: генетик допустила применение перепрограммирования клеток для омоложения

Технология перепрограммирования обычных клеток в плюрипотентные стволовые способна в перспективе найти применение в профилактике старения. Об этом ТАСС сообщила врач-генетик Университетской клиники Тюменского медицинского университета Елизавета Евгеньева.

По словам специалиста, метод получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток разработали японские исследователи под руководством Синъи Яманаки. Технология дает возможность при помощи определенного набора факторов транскрипции — то есть белков, управляющих активностью генов, — перепрограммировать обычные соматические клетки до состояния, близкого к эмбриональным стволовым клеткам.

«Технологию перепрограммирования обычных клеток в плюрипотентные стволовые клетки в дальнейшем можно будет применять и для того, чтобы омолаживаться и профилактировать процессы старения», — сказала Евгеньева.

В роли исходного материала, как пояснила Евгеньева, могут выступать, к примеру, фибробласты, выделенные из кожи. После перепрограммирования из них получают клетки, которые в дальнейшем способны дифференцироваться — иными словами, превращаться — в различные типы клеток организма.

«Эта технология позволяет "откатить" уровень развития клетки до недифференцированного состояния, чтобы потом из этой клетки можно было получить любую другую», — пояснила Евгеньева.

На сегодняшний день технология применяется в медицине ограниченно. В частности, речь идет о лечении некоторых наследственных заболеваний глаз.

Ранее сообщалось, что старение костного мозга в среднем начинается после 40–50 лет.