Пустые столы, виноград вместо банкета и ₽400 тыс. компенсации: невеста отсудила деньги за свадьбу в Липецкой области

Жительница Липецкой области отсудила у предпринимательницы, взявшейся организовать свадебное застолье, свыше ₽400 тысяч. Поводом для разбирательства стало фактически сорванное торжество: гости остались без обещанного угощения, а сама невеста — с чувством стыда перед приглашенными. Соответствующие сведения содержатся в судебных материалах, сообщило РИА Новости.

Согласно достигнутой договоренности, исполнительница должна была обеспечить питание для 47 человек. В ее задачи входило приготовление и подача брускетт, салатов и горячего, обустройство фуршетной и чайной зон, а также работа трех официантов. За эти услуги заказчица заплатила почти ₽130 тысяч.

Однако в день праздника все пошло иначе. Фуршетный стол ограничился виноградом, водой и тарталетками, которых в заказе не значилось. Закуски к назначенному времени так и не вынесли. Горячее появилось с задержкой и досталось не всем приглашенным. Чайная зона попросту отсутствовала.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Заготовки для нарезок, купленные самой невестой, так и остались лежать неиспользованными, а со временем испортились. Еще одной неприятностью для заказчицы стало часовое отставание от графика: торжество началось позже, из-за чего сократилась продолжительность выступления ведущей. Это обернулось дополнительными потерями в ₽7,5 тыс.

Как явствует из материалов дела, девушка испытала сильную неловкость и была вынуждена оправдываться перед приглашенными за опустевшие столы. Она предприняла попытку уладить конфликт без суда, предложив ответчице добровольно вернуть уплаченные средства, но никакого отклика не получила. После этого невеста направила в суд иск, потребовав возмещения за некачественно оказанные услуги, а также компенсации морального ущерба и штрафных санкций.

Суд встал на сторону истицы. Общая сумма взыскания превысила ₽400 тыс. В нее вошли ₽110,7 тыс. за некачественные услуги, такая же сумма неустойки, ₽25,1 тыс. убытков, ₽20 тыс. компенсации морального вреда и штраф в размере ₽133,3 тыс. Помимо этого, с ответчицы взысканы судебные расходы — более ₽46 тыс.

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