Fox News: число жертв урагана «Хелен» в США превысило 160 человек

Телеканал отметил, что за всю историю США более масштабными были только ураганы «Камилла» (1969 год) и «Катрина» (2005 год). Несмотря на то что спасатели оказывают помощь пострадавшим круглосуточно, число погибших растет. Некоторые населенные пункты полностью разрушены. Из-за катастрофического наводнения бригады спасателей пока еще не нашли способ, как добраться до этих районов.

«В настоящее время подтверждено, что более 160 человек погибли в шести штатах – Флориде, Джорджии, Южной Каролине, Северной Каролине, Вирджинии и Теннесси», — сообщил телеканал Fox News.

Официально подтверждено, что в Северной Каролине погибли по меньшей мере 70 человек. Однако количество жертв может вырасти. В настоящее время более сотни горожан считаются без вести пропавшими. В регионе отсутствует свет и не работает связь. Связаться с выжившими, чтобы составить списки, невозможно. Особенно сильно пострадали те населенные пункты, которые расположены на западе Северной Каролины: снесенные дома, мосты, дороги.

Женщина из Эшвилла рассказала, как на ее глазах погибли родители и семилетний сын. Таких историй много. Перепуганные люди называют наводнение «библейским потопом».

Ранее сообщалось, что женщина погибла во время сильного ветра в Подмосковье.