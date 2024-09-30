Женщина погибла во время сильного ветра в Подмосковье

Трагедия произошла в пятницу днем. По информации издания, 57-летня женщина, ее сестра и муж отправились в лес под Клином, чтобы набрать клюквы. Однако внезапно начался сильный ветер, ураган повалил дерево, которое придавило женщин. Одну из них удалось спасти, вторая скончалась.

Назначена экспертиза, которая установит точные причины смерти.

Ранее сообщалось, что сильный ураган в Московской области снес вышку сотовой связи и повалил дерево на остановку общественного транспорта.