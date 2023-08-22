Франция передала Украине ракеты SCALP большой дальности

Посол Украины в Париже Вадим Омельченко в интервью украинскому изданию рассказал, что Франция передала Украине первую партию ракет SCALP, пишет агентство ТАСС. Это была пробная партия. Поставки будут продолжаться и дальше.

«Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас», - рассказал посол Украины в Париже Вадим Омельченко

Посол Вадим Омельченко рассказал, что Франция выполняет все обещания: Поставки ракет осуществлены в указанный срок. Продолжается сотрудничество по вопросу дальнейших передач.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении передать Украине ракеты, которые способны поражать объекты на дальних дистанциях, в июле 2023 года после посещения форума НАТО. Об аморальности такого решения заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Спикер отметила, что подобное решение продлевает вооруженный конфликт на Украине и приводит к эскалации ситуации.

В свою очередь Нидерланды сообщили о передаче Украине 42 истребителей F-16. Британский военный эксперт Шон Белл отметил, что это устаревшие модели, которые уже менее эффективные. В Дании также согласовали решение передать Киеву самолеты.