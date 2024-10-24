Дистрибьютор Nordist аргументировал свое решение не закрывать сеть магазинов России из-за уважительного отношения к своим клиентам. Автор материала отметил, что на самом деле компания потратила 20 лет работы, чтобы расширить сеть на территории России и надеялась со временем продолжать получать прибыль. В итоге через 2,5 года после начала СВО французская торговая сеть «Ашан» намерена продать свою дочернюю компанию.

«Стало очевидно, что для Auchan становится несостоятельным продолжать свою деятельность, соблюдая 18 санкционных мер, введенных ЕС в отношении Москвы», — отметил автор материала.

Источник сообщил, что у компании уже есть два потенциальных покупателя. Газета не опубликовала их имена. Представитель французского бизнеса высказал мнение, что компания не может зарабатывать в России из-за санкций. «Ашану» запрещено инвестировать в свои магазины и переводить полученную прибыль. В итоге на рынке образуется высокая конкуренция. Магазины преимущественно принадлежат российским предпринимателям, которые обладают большими полномочиями и возможностями.

Ранее сообщалось, что США анонсировали расширение санкций против России.