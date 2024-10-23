США анонсировали расширение санкций против России

Соединенные Штаты анонсировали расширение санкций против России. Новый набор ограничений вступит в силу на следующей неделе, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Bloomberg.

Она отметила, что с начала военного конфликта на Украине США ввели пакет беспрецедентных мер против России, что позволило снизить доходы Москвы и усложнить возможность уклонения от санкций.

Новые ограничения будут направлены против тех, кто оказывает содействие военной машине Кремля. В частности, они будут касаться посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные военные компоненты, сообщила Йеллен.

Напомним, в последний раз США расширяли антироссийские санкции в конце августа.

Ранее сообщалось о том, что против 16 хакеров из Evil Corp введены санкции.