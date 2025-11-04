Французский политик назвал диктатурой намерение ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети высказал мнение, что намерение ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией из-за экспортных ограничений в отношении Украины — это признак политики диктатуры, сообщило РИА Новости.

По информации издания, заявление о намерении повлиять на Польшу, Венгрию и Словакию к снятию экспортных ограничений в отношении Украины представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сделал на брифинге . Согласно данным издания Politico , в ЕК рассматривают возможность подачи иска против трех стран.

На своей странице в соцсети политик Флориан Филиппо перечислил негативные последствия возможного решения ЕК. По его мнению, Европа столкнется с наводнением сельскохозяйственных продуктов из Украины. Как следствие, данная мера приведет к увеличению объема импортных поставок, освобожденных от таможенного обложения.

«Диктатура! Европейская комиссия объявила, что будет преследовать в судебном порядке три государства-члена — Польшу, Венгрию и Словакию — за то, что они не импортируют достаточно украинской продукции», — написал политик.

Издание напомнило, что в 2024 году европейские фермеры во время массовых протестов требовали поменять общеевропейскую аграрную политику. Они заявляли о снижении доходов и обращали внимание на экологические проблемы.

Ранее сообщалось, что в Чехии выступающие против Украины три партии создали коалицию в правительстве.