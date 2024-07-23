ФСБ: Киев привлек граждан РФ для поджога мечети в Белгороде

Пресс-служба ФСБ сообщает, что двое граждан России по указанию представителей спецслужб Украины намеревались поджечь мечеть в Белгороде. В ведомстве раскрыли детали подготовки к теракту.

Украинские спецслужбы связались через мессенджеры с гражданами России. Им предложили поджечь городскую мечеть Белгорода. Взамен обещали материальное вознаграждение. Граждане 1986 и 1993 годов рождения, проживающие в Мариуполе (ДНР), согласились. Подготовка к выполнению преступления началась в июне.

Сотрудники ФСБ путем оперативных действий узнали о планах злоумышленников. Все доказательства подготовки к поджогу задокументированы. Теракт пресечен. Жителей Мариуполя задержали. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по факту организации совершения террористического акта.

Суд избрал жителям Мариуполя меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Пресечена очередная попытка украинских спецслужб по разжиганию межконфессиональной вражды на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

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