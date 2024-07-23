Беспилотники атаковали паромное судно в Черном море: есть погибший

В мессенджере глава региона сообщил, что киевский режим совершил атаку утром, 23 июля. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. По словам Кондратьева, в результате удара беспилотника умер один из членов экипажа паромного судна. Также ранения получил другой работник.

После атаки в порту произошло локальное возгорание. Глава Краснодарского края уточнил, что угрозы распространения огня на данный момент нет.

ВСУ регулярно атакуют беспилотниками территорию Россию. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области. Там, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что Крымский мост был закрыт для движения более 30 минут. Водителей и пассажиров просили не паниковать и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.