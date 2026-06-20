День медика в Химках: спектакль, встречи с врачами и теплые слова от депутатов

В детском саду, входящем в структуру школы №19 в Химках, прошло мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. Центральным событием стал музыкально-просветительский спектакль, который подготовили и исполнили воспитанники.

Гостями встречи стали родители, чья профессиональная деятельность связана со здравоохранением. Они рассказали детям о различных врачебных специальностях, поделились историями из практики и ответили на вопросы юных зрителей. Ребята, в свою очередь, смогли не только продемонстрировать свои творческие номера, но и поближе познакомиться с людьми, которые каждый день спасают жизни.

К участникам мероприятия присоединились председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова. Они поприветствовали детей, родителей и педагогов, отметив важность таких встреч для формирования у детей уважения к профессии врача. В завершение мероприятия гости поздравили медицинских работников с профессиональным праздником и пожелали им здоровья и успехов.

«День медицинского работника – хороший повод выразить признательность людям, которые посвятили себя заботе о здоровье других. Особенно важно, что дети знакомятся с этой профессией с ранних лет и понимают, насколько она важна для каждого человека», – подчеркнул Сергей Малиновский.

После спектакля для детей организовали тематическую викторину — в формате увлекательной игры. Воспитанники отвечали на вопросы, демонстрируя знания о профессии врача, а также узнали много новых и необычных фактов из мира медицины.

«Медицина требует знаний, ответственности и большой самоотдачи. Такие встречи помогают детям лучше понять ценность этой профессии. Программа "Успех V единстве поколений" помогает передавать эти ориентиры через живое общение», – сказала Екатерина Красильникова.

В преддверии профессионального праздника — Дня медицинского работника — в химкинских школах и детских садах проходят просветительские занятия. Депутат городского Совета Руслан Шаипов подчеркнул, что раннее знакомство с профессиями помогает детям глубже понять значимость труда врачей и воспитать уважительное отношение к их нелегкой работе.

Ранее сообщалось, что химкинский театр «Наш дом» показал необычную премьеру к концу сезона.