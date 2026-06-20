Смородина в духовке: как сварить варенье без многочасового дежурства у плиты
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
В подмосковных садах и огородах скоро начнется сезон сбора смородины. Для многих хозяек Дмитрова этот период традиционно означает масштабную заготовку варенья на зиму. Однако привычный способ варки с огромными кастрюлями и многочасовым дежурством у плиты, как отмечают опытные кулинары, давно можно заменить более простым и быстрым методом. О том, как заметно упростить процесс и при этом улучшить качество готового десерта, рассказывает REGIONS.
Запекание ягод в духовом шкафу — это максимально комфортный способ получить густое, желейное лакомство без малейшего риска пригорания. Базовый вариант рецепта не предполагает наличия кулинарных навыков и гарантирует безупречный результат уже с первой попытки, рассказывает REGIONS.
Что необходимо для заготовки
Соотношение ингредиентов в рецепте традиционное, однако благодаря термическим особенностям духовки десерт выходит значительно гуще, чем при обычной варке на плите.
- Смородина — 1 кг
- Сахар — 1 кг
- Вода — 50–100 мл
Пошаговый процесс приготовления
Первым делом необходимо перебрать ягоды, удалив зеленые хвостики, после чего тщательно ополоснуть их под струей холодной воды и слегка обсушить на чистом кухонном полотенце, уточнили авторы рецепта.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Шаг 1: Подготовка основы
Подготовленную смородину высыпают в глубокую посуду, засыпают сахарным песком и вливают воду. Ингредиенты осторожно перемешивают и оставляют при комнатной температуре на 1–2 часа. Этого времени достаточно, чтобы ягоды пустили обильный сок, а сахар начал растворяться, поясняется в рецепте.
Шаг 2: Распределение по формам
Засахаренную ягодную массу вместе с выделившимся сиропом переливают в глубокий противень с высокими бортиками. Для этой цели также хорошо подходят большие стеклянные или керамические емкости, предназначенные для запекания, уточнили авторы.
Шаг 3: Томление в духовке
Духовой шкаф разогревают до 150–160°C и помещают туда формы с ягодной массой. Варенье запекается в течение полутора-двух часов, при этом каждые 20–30 минут его аккуратно перемешивают лопаткой, чтобы обеспечить равномерный прогрев по всей массе.
Шаг 4: Закатка на зиму
Горячий десерт осторожно извлекают из духовки и немедленно разливают по заранее простерилизованным и обсушенным банкам. Емкости герметично закрывают крышками, переворачивают вверх дном и оставляют до полного остывания, сообщается в рекомендациях.
В чем секрет идеальной текстуры
Благодаря равномерному и мягкому прогреву со всех сторон ягоды смородины активно выделяют природный пектин, содержащийся в них от природы. Сироп загустевает самостоятельно, без добавления магазинных искусственных загустителей, превращаясь в плотную желеобразную массу, поясняется в рецепте.
Кроме того, при таком методе приготовления сахарный песок не прилипает к стенкам и дну емкости, что полностью исключает риск появления горьковатого привкуса горелого. Ягоды, томившиеся в собственном соку, сохраняют целостность, насыщенный цвет и удивительно свежий аромат, подчеркивают авторы.
Полезный совет:
Для стерилизации банок можно задействовать ту же духовку, советуют хозяйки. Достаточно поместить чистые влажные емкости в холодный духовой шкаф и прогреть их при температуре 120°C в течение 15 минут.
Ранее сообщалось, как не дать пропасть жимолости — три рецепта варенья и компота.