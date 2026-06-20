Пластика, музыка и архивы: Химкинский театр «Наш дом» показал необычную премьеру к концу сезона

По данным администрации, режиссер Юрий Зайцев и сценарист Анастасия Волкова создали необычное историческое повествование, в котором органично соединились пластика актеров, музыкальная партитура и вкрапления архивных материалов — писем с фронта, фрагментов сводок и записей радиоэфиров — складывающиеся в живую картину военной эпохи. Уже в первых сценах, показывающих будничную жизнь москвичей накануне 22 июня, ощущается надвигающаяся беда. Звучит голос Левитана с сообщением о начале войны, а с перрона Белорусского вокзала уходят эшелоны с первыми бойцами. Этот момент становится переломным в постановке.

«Спектакль "Дороги Победы" — сильная, эмоциональная постановка, которая особенно символично прозвучала в преддверии 22 июня, Дня памяти и скорби. Спасибо актерам, режиссерам и всей команде за труд, вдохновение и за то, что вы держите такую высокую планку. Химки действительно могут гордиться своим театром. До встречи в следующем сезоне!» — сказала муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

В настоящее время труппа театра делает паузу: артисты и технические службы готовятся к новому сезону, открытие которого запланировано на сентябрь. Химкинский драматический театр «Наш дом» принимает зрителей на двух сценах: основная, Большая, находится на улице Калинина, 2, а Малая сцена работает по адресу Маяковского, 22. Старт продаж билетов на спектакли нового сезона начнется в ближайшее время. Приобрести их можно будет как через официальный сайт театра, так и в кассе на Калинина, 2. Точные даты начала продаж и репертуар будут объявлены дополнительно.

Ранее сообщалось, что юные таланты Химок покорили творческие конкурсы — более 1000 наград и 83 Гран-при за год.