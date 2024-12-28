ФСБ сообщила о срыве атаки дрона на машиностроительный завод в ДНР

Представители УФСБ России по ДНР обезвредили фрагменты БПЛА и боевой части, которые остались от украинского беспилотника самолетного типа после попытки ВСУ атаковать завод в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В сообщении указано, что ВСУ намеревались атаковать Машиностроительный завод, расположенный в Макеевке (пригород Донецка). Противник использовал беспилотник самолетного типа.

«Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» подавлен вражеский беспилотник самолетного типа», — говорится в сообщении.

В сообщении УФСБ также указано, что ликвидацией фрагментов БПЛА занимались квалифицированные специалисты. Предварительно они подготовили углубление в земле, где на безопасном расстоянии провели подрыв устройства. Мирные жители города не пострадали. Разрушения инфраструктуры также не зафиксированы. Ведомство предоставило видео сбитого дрона и момент его уничтожения.

Телеграм-канал «Штаб Обороны ДНР» отметил, что избежать катастрофы удалось благодаря профессиональным действиям военнослужащих России, которые оказывали содействие в ликвидации фрагментов беспилотника.

Ранее сообщалось, что система «Купол Донбасса» обезвредила беспилотник американского производства, который мог атаковать Старобешевскую ТЭС в Донецкой Народной Республике.