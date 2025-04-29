ФСБ сорвала попытку атаки БПЛА на энергообъект благодаря звонку на телефон доверия

Сотрудники ФСБ в 2024 году предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), расположенного в Ярославской области. Замысел преступников удалось раскрыть после звонка на телефон доверия ведомства, указано на сайте ФСБ России.

В ведомстве сообщили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Кроме того, было возбуждено 15 уголовных дел в отношении граждан, которые предоставляли заранее ложные сведения об акте терроризма. Поводом для возбуждения уголовных дел стала статья 207.

В ведомстве проинформировали, что на протяжении 2024 года на «телефоны доверия» поступило более 41 тыс. сообщений. Некоторые звонки стали источником значимой для сотрудников информации. Из-за перегруженности линий иногда граждане могут не дозваниваться. Людей просят быть бдительными и использовать другие каналы связи, в частности, приемные территориальных органов безопасности или электронные порталы ведомства.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом заводе в Нижегородской области.