ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом заводе в Нижегородской области

В Нижегородской области сорвана террористическая атака на предприятие нефтехимии благодаря действиям Федеральной службы безопасности. Согласно информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ России, двое уроженцев Центральной Азии, следовавших инструкциям куратора с Украины, были ликвидированы при попытке их задержания.

Иностранные граждане, получив указания от украинского координатора, извлекли из тайника беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа FPV, оснащенные самодельными взрывными устройствами.

Целью злоумышленников был подрыв одного из нефтехимических заводов области. В момент задержания они открыли огонь по сотрудникам ФСБ, в результате чего были нейтрализованы ответным огнем.

На месте происшествия были обнаружены два дрона с боевыми зарядами, содержащими взрывчатку иностранного производства, а также автомат Калашникова и пистолет Макарова.

В мобильных устройствах террористов найдена переписка с их куратором, подтверждающая планирование террористического акта. Также были обнаружены координаты тайника, где хранились средства поражения и огнестрельное оружие, как сообщили представители ЦОС.

Управлением ФСБ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в связи с подготовкой к диверсии. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный надымчанин заявил в полицию о несуществующем теракте.