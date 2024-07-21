FT сообщила о сквоттерах и диверсиях на арестованных на Западе яхтах россиян

Financial Times (FT) рассказывает о судьбе яхт, которые принадлежали россиянам. После объявления санкций транспортные средства были арестованы. Их намеревались продать. В итоге у стран уходит больше денег на их содержание, чем можно было бы получить в случае оформления успешной сделки.

Сообщалось, что яхты изымали у тех россиян, кто входит в близкое окружение президента РФ Владимира Путина. Западные антикоррупционные активисты тогда положительно оценили действия правительства. Они были убеждены, что суда продадут на аукционах, а вырученные деньги направят Украине.

Однако через два года СВО яхты стоят нетронутыми. Они принадлежат обеспеченным и влиятельным людям. Для проведения аукциона необходимо изучить все юридические аспекты, чтобы изъятие яхт не было признано современным пиратством.

Юристы и власть решают, как поступать с суперяхтами. Пока приходится тратить большие деньги на их содержание. Во-первых, периодически на территорию проникают диверсанты. Злоумышленники могут нанести ущерб яхте. Во-вторых, яхты россиян привлекают внимание сквоттеров. Это люди, которые заселяются в заброшенные яхты. Так, 58-метровая суперъяхта Phi была подвержена нападению сквоттеров.

106-метровая суперъяхта Amadea стоимостью 300 млн. долларов продолжает стоять в порту Сан-Диего. Власти США тратят в год 9 млн. долларов на ее содержание. Яхту Lady Anastasia пытался подтопить украинский механик.

«Для западных правительств решение судьбы этих суперяхт станет проверкой эффективности экономических санкций с высокими ставками. Для юристов, работающих на олигархов, которым они принадлежат, эти захваты являются актами современного пиратства», — говорится в статье.

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