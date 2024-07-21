Губернатор Владимир Сальдо отметил, что в гости в регион приглашают только тех политиков или представителей СМИ, кто заинтересован узнать правду. Эти люди должны быть готовы честно рассказать миру, кто обстреливает мирных людей. Спикер также отметил, что готов подробно и искренне рассказать о возвращении региона в родную Россию.

Губернатор заверил, что не будет переубеждать прибывших гостей в случае, если они изначально все-таки заняли пророссийскую позицию. В регионе постепенно стабилизируется мирная жизнь, однако ВСУ всячески пытаются этому препятствовать. Обстрелы мирных районов не прекращаются.

«Мы с радостью готовы принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду», — сказал Сальдо РИА Новости.

Херсонская область частично (75% от общей территории) вошла в состав РФ после проведения среди граждан референдума в 2022 году. Аналогичная процедура проходила во всех новых регионах. Центральный город Херсонской области временно контролируется ВСУ.

Ранее мы сообщали, что военнослужащие РФ специально вызвали огонь ВСУ на себя ради спасения семьи в Красногоровке.