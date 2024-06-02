Дипломатические источники в альянсе рассказали Financial Times , что власти Украины не поддерживают решение, чтобы НАТО стало финансировать Киев.

Источники рассказали, что в НАТО начались переговоры, как поступать с финансированием Украины после американских президентских выборов. Предложено, что в случае победы кандидата Дональда Трампа все материальные расходы на себя должно взять НАТО. Финансирование от США значительно сократится. Военный альянс намерен согласовать передачу Киеву $100 млрд Киеву.

Согласно данным Politico, такое решение внес генсек альянса Йенс Столтенберг. В НАТО считают, что взяв на себя финансирование, они покажут украинцам готовность принять их страну в свою организацию в качестве полноценного члена.

Дипломатический собеседник Reuters считает, что выделенная сумма сможет во многом облегчить положение Украины. Источники New York Times отметили, что препятствовать положительному согласованию помощи может Венгрия, которая ранее уже не раз выступала за мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.

Украина не довольна суммой, которую им предлагают передать. По сути она дублирует ту сумму, которую киевский режим суммарно получал от отдельных членов альянса. Получается, что Киев не получит больше, чем раньше. Просто изменится источник финансирования.

Ранее мы сообщали, что киевскому режиму хватило 90 минут, чтобы уговорить президента США Джо Байдена разрешить наносить удары полученным оружием по всей территории РФ.