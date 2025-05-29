FT: встреча Рамафосы с Трампом нанесла ущерб имиджу ЮАР

По информации издания, во время переговоров американский лидер выдвинул ряд обвинений в адрес африканских коллег. Некоторые обвинения сопровождались доказательствами. Например, Трамп предоставил материалы, которые доказывают причастность правительства к преступлениям против белых фермеров.

Собеседники FT уверены, что прозвучавшие обвинения негативно отразятся на развитии Африки. Обеспокоенность выразили местные бизнесмены, по мнению которых, ущерб был нанесен бренду Южной Африки. Кроме того, может пострадать туристическая отрасль. Сообщения в негативной тональности всегда приводят к снижению инвестиционной заинтересованности партнеров, уверены источники.

По данным издания, близкие к Рамафосу лица считают, что встреча прошла не так плохо, как кажется на первый взгляд. Министр сельского хозяйства ЮАР Джон Стенхейзен высказал мнение, что африканская республика «уходит лучше, чем пришла».

Ранее сообщалось, что Трамп оценил размеры подаренного Катаром самолета.