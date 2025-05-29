Трамп оценил размеры подаренного Катаром самолета

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавно полученный от катарской королевской семьи элитный Boeing 747-8. В ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома он отметил, что лайнер слишком большой для него, передает The Guardian.

По словам Трампа, он не планирует использовать Boeing 747-8 как основной борт для президентских перелетов. Сейчас воздушное судно находится в США, где проходит переоборудование в соответствии со стандартами.

История этого подарка уходит корнями в дипломатические отношения между США и Катаром — королевская семья Катара в знак дружбы и благосклонности вручила Трампу этот роскошный лайнер.

Американский лидер заявил, что планирует пользоваться Boeing временно — до окончания своего президентского срока. Он отмечал, что после завершения своих полномочий воздушное судно будет передано в фонд президентской библиотеки Трампа, где станет экспонатом.

Ранее суд в США признал подписание президентом Дональдом Трампом одного из своих указов превышением полномочий.