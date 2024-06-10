Фудблогер Стрельников назвал самые вкусные рецепты блюд из кабачков

Фудблогер Александр Стрельников рассказал, какие вкусные и необычные блюда можно приготовить с кабачками, сообщает 56orb.ru .

Существуют различные блюда, в которых главный ингредиент — это кабачки. Банальнее всего приготовить жареные кабачки, которые потом смазывают майонезом с чесноком. Блюдо вкусное, но есть и множество других вариаций.

Кабачковая паста «карбонара»

Кабачки нарезают тонкими пластинками. Отдельно обжаривают бекон, чеснок и лук. К смеси добавляют нарезанные кабачки. Тушат до мягкости всех ингредиентов. Затем добавляют:

яичный желток;

сливки;

пармезан.

Необходимо постоянно перемешивать соус, пока он не загустеет. Блюдо украшают мелко нарезанной петрушкой. Фудблогер Стрельников уверен, что паста понравится многим, но она достаточно калорийная. Для тех, кто следит за своей фигурой, будет интересен другой рецепт.

Кабачковая «паста» с томатами и базиликом

Фото: [ pxhere.com ]

Кабачки нарезают тонкими пластинками. В сковородку выкладывают чеснок и лук. Немного обжарив овощи, к ним добавляют кабачки и помидоры. Остается только тушить до полной готовности. Уже в готовое блюдо можно добавить оливковое масло и базилик.

Крем-суп из кабачков и брокколи

Кабачок идеально подходит для приготовления первых блюд.

«Ингредиенты: кабачки, брокколи, лук, чеснок, картофель, бульон, сливки, соль, перец. Обжариваем лук, чеснок, картофель и кабачки. Добавляем брокколи и бульон, варим до мягкости. Добавляем сливки, солим, перчим и пюрируем до кремовой консистенции», — прокомментировал фудблогер Александр Стрельников.

Для второго блюда можно приготовить кабачки, фаршированные рисом и мясом.

Фаршированные кабачки

Кабачки моют, отрезают хвостики и вырезают серединку. В освободившееся место выкладывают смесь из таких продуктов:

рис;

фарш;

томаты;

лук;

чеснок;

перец.

Блюдо запекают в духовке.

Кабачковый пирог

Тесто можно приобрести уже готовое. Раскатываем и выкладываем натертые на мелкую терку кабачки, сыр (желательно фето), яйца, сливки и зелень. Выпекаем в духовке до момента, пока не образуется золотистая корочка.

Варенье из кабачков

Фото: [ pxhere.com ]

Для сладкого десерта понадобятся такие продукты: кабачки, апельсины, лимонный сок и сахар. Кабачки и апельсины мелко натирают на терке. Добавляют сахар и лимонный сок. Степень готовности определяют по загустению. Варенье получается красивого цвета и ароматным.

Ранее мы сообщали, что бренд-шеф Кузнецов перечислил варианты завтраков для заряда энергии на весь день.