Бренд-шеф Кузнецов перечислил завтраки для заряда энергии на весь день

Бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов в беседе с «Газетой.ру» рассказал о вариантах завтраков, которые подарят заряд энергии и настроения на весь день.

Кулинар выделил три варианта самых энергетически насыщенных завтраков. Во-первых, это кабачки — источники витаминов группы В, С и А. В них полно клетчатки и важных минералов, включая и фолиевую кислоту. Сочетать кабачки на завтрак можно с яйцом пашот, которое добавит чувство сытости.

«Вместе эти ингредиенты обеспечивают хорошее сочетание белков, углеводов и жиров, необходимых для энергии и полноценного питания», — рассказал повар.

Второй вариант: вафли с начинкой из крем-чиза и лосося. Это позволить получить Омега-3, D и В12. Однако такое блюдо не считается бюджетным и не всем подойдет. Гораздо проще приготовить овсянку с ягодами, орехами или фруктами. Это даст глюкозу, кальций, клетчатку, здоровые жиры и витамины.

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