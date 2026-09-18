Фундамент разрушен, кровля повреждена, квартиры затапливает: что происходит в кузбасском доме 1958 года постройки

В Ленинске-Кузнецком завели уголовное дело, поводом для которого стало ущемление прав жильцов аварийного дома на улице Партизанской. Такую информацию озвучили в Следственном комитете России, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, постройка датируется 1958 годом. Долгие годы она пребывает в катастрофическом состоянии: основание разрушено, крыша повреждена, коммуникации не функционируют. Из-за этого жилые помещения систематически заливает водой. Аварийным строение признали еще в 2018-м — причиной стал сильный износ. Однако переселить людей в новое жилье не удалось: они продолжают ютиться в рушащемся здании.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал задание руководителю регионального управления СК проинформировать о продвижении расследования, а также представить доклад о предварительных и финальных итогах работы по делу и о деятельности, направленной на обеспечение права жильцов аварийного дома на достойное жилье. Исполнение данного поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

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