«Диван не повод». Переход на удаленку не дает работодателю права снижать зарплату

Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин.

Переход на дистанционную работу сам по себе не дает работодателю права снижать сотруднику зарплату. Трудовой кодекс России сохраняет за работником оклад, премии, доплаты и другие выплаты, если он выполняет те же обязанности и нормы труда.

Изменить условия оплаты можно только по общим правилам трудового законодательства — например, по соглашению сторон или при организационных либо технологических изменениях, подчеркнул эксперт.

«Согласно ТК, необходимым для работы оборудованием дистанционного сотрудника должен обеспечить работодатель. Если же сотрудник с ведома работодателя использует личное имущество, работодатель обязан выплачивать компенсацию и возмещать связанные с этим расходы», — пояснил Рыбалкин.

При этом не любой бытовой расход автоматически становится рабочим. Компания не обязана полностью оплачивать домашний интернет или электроэнергию. Работодатель может установить фиксированную сумму, определить долю расходов, относящуюся к работе, либо возмещать затраты по подтверждающим документам. Конкретные размер, порядок и сроки компенсации закрепляются в трудовом или коллективном договоре, дополнительном соглашении либо локальном нормативном акте.

Отдельный вопрос — поездки дистанционного сотрудника. Если работодатель направляет его в другую местность относительно места выполнения дистанционной работы, на такую поездку распространяются стандартные командировочные гарантии. Поездка в офис в том же населенном пункте по умолчанию командировкой не становится.

Если работник использует личное имущество с согласия или ведома работодателя, но компенсацию не получает, отсутствие конкретной суммы в договоре само по себе не отменяет обязанность работодателя ее выплатить. В такой ситуации работнику стоит письменно зафиксировать используемое оборудование и расходы, приложить подтверждающие документы. Если вопрос не удается решить с работодателем, сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд, заключил аналитик.

Ранее сообщалось о том, что 44% россиян предпочли бы полностью удаленную работу.