«Календарь отпуска пересмотрят»: выходные не войдут в 28 дней

Депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким предложили не включать выходные в число календарных дней основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Поправки касаются статьи 120 Трудового кодекса.

Сейчас ежегодный основной отпуск составляет 28 календарных дней. При разделении одна часть должна быть не менее 14 календарных дней, включая рабочие и выходные. Это сокращает непрерывный отдых.

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», — говорится в пояснительной записке.

Инициатива не увеличивает нормативное число дней отдыха, а лишь меняет подсчет. По мнению авторов, выходные предназначены для еженедельного отдыха и не должны считаться частью отпуска. Законопроект содержит обязательные требования, его соблюдение будут проверять в рамках госконтроля, поэтому вступление в силу установлено на 1 марта 2027 года в соответствии с 247-ФЗ. Авторы считают, что работники смогут рациональнее использовать 28 дней отпуска и дополнительные оплачиваемые дни.

Ранее сообщалось о том, что в 2027 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней.