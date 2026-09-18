«Миллионы смогут решить квартирный вопрос». Мишустин направит на льготную ипотеку 157 млрд рублей

Правительство России дополнительно направит 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой. Почти 66 млрд рублей из этой суммы предназначены для семейной ипотеки. Об этом в интервью ТАСС сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме, сохранится возможность воспользоваться действующими программами граждан, которые только собираются это сделать. Рассчитываем, что миллионы семей смогут решить квартирный вопрос благодаря таким мерам государственной поддержки», — сказал глава кабмина.

Мишустин уточнил, что примерно 6 млрд рублей пойдет на ипотеку, введенную для жителей дальневосточных регионов и Арктики. Еще порядка 85 млрд рублей предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках уже завершившейся льготы.

Он также напомнил, что программа семейной ипотеки по поручению президента продлена до 2030 года.

Ранее эксперт Межевикин сообщил о том, что ипотека подешевеет только при ставке ЦБ около 10%.