Атака БПЛА ВСУ на регионы России 18 сентября 2026: хронология ночных событий

В ночь на 18 сентября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Московском регионе, ДНР, Брянской, Ярославской и Курской областях. В Московской области при атаке на логистический центр в Домодедово погиб один человек, 17 пострадали.

Москва и Московская область: 58 сбитых БПЛА, погибший и 17 пострадавших

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение вечера 17 сентября и ночи 18 сентября неоднократно сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Первоначально было заявлено о 23 сбитых дронах за вечер, затем еще о 35 за ночь. Всего за семь часов над Московским регионом было сбито 58 вражеских дронов.

В Московской области атаке подвергся логистический центр в Домодедово. По данным губернатора Андрея Воробьева, в результате атаки погиб один человек, еще 17 пострадали. Позднее сообщалось о 30 пострадавших, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Донецкая Народная Республика: трое погибших, 15 раненых

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ударных БПЛА ВСУ и детонации взрывоопасного предмета погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили ранения, в том числе четверо детей. На автодороге Ялта — Урзуф Мангушского муниципального округа при атаке на грузовые автомобили погибли мужчины 1983 и 1989 г. р., а также женщина. В Центрально-Городском районе Горловки тяжело ранен мальчик 2011 г. р., ранения средней степени тяжести получили девочка 2019 г. р., девушка 2009 г. р. и двое мужчин.

Брянская область: погибший и четверо раненых

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о трагедии в поселке Красный Ятвиж Клетнянского района, где местный житель подорвался на взрывном устройстве. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Позднее поступила информация об атаке беспилотников самолетного типа на село Меленск Стародубского округа. Ранены трое сотрудников сельхозпредприятия. На место прибыл глава администрации округа Александр Подольный. Во время проведения мероприятий по ликвидации последствий и эвакуации пострадавших противник повторно нанес удар по населенному пункту — глава округа получил осколочные ранения. Также повреждено зернохранилище.

Ярославская область: 65 сбитых БПЛА, поврежден НПЗ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что средства ПВО сбили 65 беспилотников в ходе атаки ВСУ на регион. В результате атаки повреждения получил Ярославский нефтеперерабатывающий завод, на территории предприятия возник пожар, который был оперативно потушен. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было перекрыто на время отражения атаки, позднее ограничения сняли.

Курская область: трое раненых мирных жителей

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атак украинских беспилотников в приграничных районах области ранения получили три человека. В поселке Коренево Кореневского района пострадал 68-летний мужчина — у него проникающее осколочное ранение левого глаза. В селе Песчаное Беловского района у 38-летнего мужчины травмы головы и закрытый перелом левой ключицы. Еще один мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области — 41-летний водитель получил осколочные ранения шеи и правого плеча, а также акубаротравму.

Белгородская область: 105 сбито и подавлено, девять пострадавших

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ 86 раз атаковали территорию области. Благодаря работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 105 беспилотников были сбиты и подавлены. К сожалению, в больнице скончалась женщина, которая была ранена в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородском округе 21 августа.