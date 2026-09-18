«Небо в огне». В ночь на 18 сентября над Россией сбили 58 дронов

Мэр столицы Сергей Собянин шесть раз за период с 20:00 до 06:00 мск сообщал об уничтожении дронов, летевших на город. Около 03:30 он заявил о 15 сбитых аппаратах, всего за это время ликвидировали 58.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Брянской области удар пришелся по селу Меленск. Ранены три работника сельхозпредприятия, повреждено зернохранилище. При повторной атаке осколочные ранения получил глава администрации Стародубского муниципального округа Александр Подольный. Врио губернатора Егор Ковальчук пообещал пострадавшим помощь.

В Курской области атаковали Коренево и Песчаное. В Коренево 68-летний мужчина получил проникающее осколочное ранение левого глаза, в Песчаном 38-летний мужчина — травмы головы и закрытый перелом левой ключицы, сообщил Александр Хинштейн. В Белгородской области после атаки на гражданский автомобиль ранен 41-летний мужчина, у него диагностировали слепое осколочное ранение шеи, ранение правого плеча и акубаротравму. Трех пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу.

В Тульской области вечером 17 сентября сбили 16 дронов, за день — 47. В Калужской области под удар попали 14 муниципальных округов и Калуга, уничтожено 28 БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал о четырех сбитых беспилотниках; на 00:50 мск ПВО продолжала работу. В Тульской и Калужской областях, а также в Севастополе никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву.